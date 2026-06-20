Москва20 июнВести.На отделение МФЦ на улице Западный Обход в Краснодаре напали два человека, передает Telegram-канал SHOT. По данным источника, обоих задержали на месте.
Двое молодых парней пришли в West Mall с холодным оружием целенаправленно — чтобы напасть на людей. Резали ножами, предварительно, с собой у одного было мачете. Оба нападавших задержаныговорится в сообщении канала
Отмечается, что схватить нападавших помогли очевидцы и охранник, последний получил тяжелые ранения.
Предварительно, одна женщина погибла, пострадали минимум четверо.
Официальной информации о случившемся пока нет.