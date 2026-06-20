СКР: следственные действия проводятся с подозреваемым в убийстве в ТЦ Краснодара

В Краснодаре проводятся следственные действия с подозреваемым в убийстве в ТЦ СКР: следственные действия проводятся с подозреваемым в убийстве в ТЦ Краснодара

Москва20 июн Вести.Сотрудники СКР по Краснодарскому краю проводят следственные действия с подозреваемым, который напал на посетителей торгового центра с ножом.

19-летний молодой человек подозревается в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. В результате его действий погибла женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения. Инцидент произошел на улице Западного Обхода в Краснодаре.

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела задержан подозреваемый в убийстве (пп. "е", "и" ч.2 ст.105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч.3 ст.30, пп. "а", "е", "и" ч.2 ст.105 УК РФ). сообщили в региональном управлении СК.

Сейчас специалисты устанавливают мотивы совершенного преступления. Назначен комплекс экспертиз, включая судебно-медицинские, психиатрическую и экспертизу холодного оружия. Для расследования создана усиленная следственная группа из опытных следователей и криминалистов регионального управления.