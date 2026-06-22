Обвинение в убийстве предъявлено юноше, напавшему на людей в ТЦ в Краснодаре

Юноше, устроившему резню в ТЦ в Краснодаре, предъявили обвинение Обвинение в убийстве предъявлено юноше, напавшему на людей в ТЦ в Краснодаре

Москва22 июн Вести.Следственными органами предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство 19-летнему молодому человеку, который устроил резню в торговом центре Краснодара. Об этом сообщили в Следкоме.

Днем 20 июня юноша, находясь в торговом центре на улице Западный Обход, набросился с ножами на людей. От его действий погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек пострадали.

Предъявлено обвинение 19-летнему молодому человеку в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном общеопасным способом <…> и покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений общеопасным способом отмечается в сообщении

Следствие ходатайствует перед судом об аресте фигуранта.

Ранее сообщалось, что очевидцу, обезвредившему нападавшего в Краснодаре, вручат премию Кеосаяна.