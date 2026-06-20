Нападение на посетителей ТЦ в Краснодаре: что известно к этому часу

Последние подробности о нападении на посетителей ТЦ в Краснодаре Нападение на посетителей ТЦ в Краснодаре: что известно к этому часу

Москва20 июн Вести.В субботу, 20 июня, 19-летний молодой человек взял холодное оружие, пришел в торговый центр в Краснодаре и набросился на людей. По официальным данным, в результате погибла женщина, еще пять человек пострадали.

Преступление произошло в здании ТЦ West Mall на улице Западный Обход. Очевидцы утверждали, что нападавший орудовал мачете. Кроме того, он бросил пиротехническое изделие в помещение, где находится детский развлекательный центр.

Как сообщает ряд интернет-источников, смертельные ранения получила мать двоих детей. Она скончалась по дороге в больницу.

Пятеро пострадавших госпитализированы. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Среди раненых – беременная женщина и охранник, который пытался остановить агрессора. Как сообщает Telegram-канал "112", кроме сотрудника безопасности ТЦ, остальные пострадавшие – женщины в возрасте от 27 до 65 лет.

Вооруженного юношу задержал один из очевидцев. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Следственные органы собираются отправить фигуранта на судебно-психиатрическую экспертизу. Юрист Вадим Багатурия отметил, что ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Краевая прокуратура намерена оценить соблюдение правил безопасности в торговом центре. Доклад о расследовании всех обстоятельств случившегося будет представлен председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.