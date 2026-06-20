Юрист Багатурия: нападавшему с мачете в Краснодаре грозит до 20 лет заключения

Юрист рассказал, какой срок грозит нападавшему с мачете в Краснодаре Юрист Багатурия: нападавшему с мачете в Краснодаре грозит до 20 лет заключения

Москва20 июн Вести.Молодому человеку, напавшему на прохожих в торговом центре в Краснодаре, грозит до 20 лет тюремного заключения. Об этом рассказал юрист Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru.

Эксперт указал, что по факту случившегося фигуранту также могут вменить в вину хулиганство, которое предшествовало убийству.

Если же будет установлено, что он пытался нападать и на других людей, то можно будет заключить, что он совершил покушение на убийство двух и более лиц, то менее 10 лет лишения свободы этот правонарушитель точно не получит, а по практике ему светит от 15 до 20 лет лишения свободы подытожил юрист

В Краснодаре днем 20 июня юноша вооружился холодным оружием и напал на людей в отделении МФЦ в торговом центре West Mall на улице Западный Обход. В результате нападения насчитывается пять пострадавших, одна женщина погибла.

Сообщалось, что фигуранту назначена судебно-психиатрическая экспертиза.