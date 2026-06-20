Москва20 июнВести.Неизвестный с мачете напал на одно из отделений МФЦ в Краснодаре, предварительно, погибла женщина, еще несколько человек получили ранения, передает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ЧП произошло в торговом центре West Mall на улице Западный Обход.
Молодой человек, на вид около 19 лет, зашел в отделение МФЦ и напал на людей. Предварительно, одна женщина погибла и еще несколько человек пострадалиговорится в сообщении источника
По данным канала, нападавшего задержали, с ним работают правоохранители.
Официальной информации о случившемся нет.