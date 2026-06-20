SHOT: неизвестный с мачете напал на МФЦ в Краснодаре, есть жертвы

SHOT: юноша напал с мачете на отделение МФЦ в Краснодаре SHOT: неизвестный с мачете напал на МФЦ в Краснодаре, есть жертвы

Москва20 июн Вести.Неизвестный с мачете напал на одно из отделений МФЦ в Краснодаре, предварительно, погибла женщина, еще несколько человек получили ранения, передает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что ЧП произошло в торговом центре West Mall на улице Западный Обход.

Молодой человек, на вид около 19 лет, зашел в отделение МФЦ и напал на людей. Предварительно, одна женщина погибла и еще несколько человек пострадали говорится в сообщении источника

По данным канала, нападавшего задержали, с ним работают правоохранители.

Официальной информации о случившемся нет.