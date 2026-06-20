Москва20 июнВести.Молодой человек, который нанес ножевые ранения нескольким людям в ТРЦ "West Mall" в Краснодаре, бросил пиротехническое изделие в помещение, где находится детский развлекательный центр. Информацию разместила в MAX официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Предварительно, пострадавших нет, сработала пожарная сигнализацияуточнила Волк
20 июня примерно в 14.00 очевидцы сообщили в полицию, что в ТРЦ злоумышленник повел себя неадекватно и ранил несколько человек, в том числе охраннику. Одна пострадавшая скончалась по пути в больницу.
Злоумышленника, местного жителя 2007 года рождения, задержал смелый очевидец. С ним работают полицейские. На месте работает следственно-оперативная группа.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранта отправят на судебно-психиатрическую экспертизу.