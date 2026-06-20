RT: два человека, предварительно, погибли при нападении в ТЦ в Краснодаре

RT: жертвами нападавшего в ТЦ в Краснодаре, предварительно, стали два человека RT: два человека, предварительно, погибли при нападении в ТЦ в Краснодаре

Москва20 июн Вести.Предварительно, в результате нападения молодого человека на посетителей торгового центра в Краснодаре погибли два человека, ранения получили около семи, передает RT со ссылкой на собственный источник.

Преступление произошло в ТЦ West Mall на улице Западный Обход днем 20 июня, в субботу. По официальным данным, смертельные ранения получила женщина. Пострадавшие, среди который есть беременная женщина, госпитализированы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, агрессора задержал один из очевидцев. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.