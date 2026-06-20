Бастрыкину доложат о расследовании нападения на посетителей ТЦ в Краснодаре

Доклад о расследовании нападения в ТЦ в Краснодаре представят главе СКР Бастрыкину доложат о расследовании нападения на посетителей ТЦ в Краснодаре

Москва20 июн Вести.Доклад о расследовании уголовного дела, возбужденно по факту нападения молодого человека на посетителей торгового центра в Краснодаре, будет представлен председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Об этом сообщает СКР в мессенджере MAX.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве и покушении на убийство.

Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства говорится в сообщении СКР

Преступление произошло в субботу, 20 июня, в здании ТЦ West Mall на улице Западный Обход. 19-летний юноша набросился на людей с холодным оружием.

Погибла женщина, еще пятеро получили ранения, в том числе охранник и беременная.