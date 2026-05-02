МЧС: ликвидировано открытое горение в ТЦ на 5 тыс. кв. в Новосибирской области

Ликвидировано открытое горение в ТЦ Новосибирской области МЧС: ликвидировано открытое горение в ТЦ на 5 тыс. кв. в Новосибирской области

Москва2 мая Вести.Усиленная группировка 87 пожарных и 27 единиц спецтехники ликвидировала открытое горение на площади 5 тысяч квадратных метров в торговом центре "Апельсин" в городе Искитим Новосибирской области, сообщается в MAX-канале регионального управления МЧС РФ.

Первого мая произошел пожар в ТЦ. К моменту прибытия пожарных крыша строения была полностью охвачена огнем.

В 02.21 по местному времени пламя удалось локализовать, в 04.07 ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет отмечается в сообщении

Специалисты МЧС России при помощи беспилотников помогали маневрировать пожарными и техникой. Для тушения пламени был задействован пожарный поезд.