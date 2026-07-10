Москва10 июлВести.Пожарные справились с возгорание в торгового-складском здании в Красногорске, сообщили в MAX в ГУ МЧС России по Московской области.
Сначала огнеборцы локализовали пожар на площади 1000 квадратных метров, а затем ликвидировали открытое горение.
Эвакуировано 340 человек. Информация о пострадавших не поступалаговорится в заявлении
Ранее в администрация городского округа Красногорск сообщили в возгорании на крыше торгового центра "Терабит". На место ЧП были направлены девять автоцистерн и две автолестницы.