В Красногорске потушили пожар в ТЦ "Терабит"

Из подмосковного ТЦ эвакуировали 340 человек, пожар ликвидирован В Красногорске потушили пожар в ТЦ "Терабит"

Москва10 июл Вести.Пожарные справились с возгорание в торгового-складском здании в Красногорске, сообщили в MAX в ГУ МЧС России по Московской области.

Сначала огнеборцы локализовали пожар на площади 1000 квадратных метров, а затем ликвидировали открытое горение.

Эвакуировано 340 человек. Информация о пострадавших не поступала говорится в заявлении

Ранее в администрация городского округа Красногорск сообщили в возгорании на крыше торгового центра "Терабит". На место ЧП были направлены девять автоцистерн и две автолестницы.