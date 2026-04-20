Новосибирская прокуратура начала проверку после падения лифта с мужчиной

Москва20 апр Вести.Прокуратура начала проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центров в городе Татарск Новосибирской области, говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

По предварительным данным, двое местных жителей откликнулись на объявление о подработке по погрузке товаров. В момент происшествия они находились внутри кабины, когда оборвался трос.

В результате происшествия 27-летний мужчина получил травмы, в настоящее время находится в медицинском учреждении уточнили в прокуратуре

В ходе проверки прокуратура оценит законность установки подъемного устройства, его техническое состояние, а также действия ответственных лиц.