Москва20 апрВести.Прокуратура начала проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центров в городе Татарск Новосибирской области, говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.
По предварительным данным, двое местных жителей откликнулись на объявление о подработке по погрузке товаров. В момент происшествия они находились внутри кабины, когда оборвался трос.
В результате происшествия 27-летний мужчина получил травмы, в настоящее время находится в медицинском учрежденииуточнили в прокуратуре
В ходе проверки прокуратура оценит законность установки подъемного устройства, его техническое состояние, а также действия ответственных лиц.