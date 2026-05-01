Москва1 маяВести.В городе Татарске Новосибирской области в детском учреждении дополнительного образования произошло обрушение обрушения потолочных конструкций. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета (СК) России.
Согласно предварительным данным, инцидент произошел в дневное время 30 апреля.
В результате произошедшего никто не пострадал, здание обесточено, доступ закрытуточняется в Telegram-канале ведомства
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Следователи также намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц на предмет халатности.