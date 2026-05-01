Потолок обрушился в спортивной школе в Новосибирской области

В Татарске в детской спортшколе 1940 года постройки обрушился потолок Потолок обрушился в спортивной школе в Новосибирской области

Москва1 мая Вести.В Татарске Новосибирской области прокуратура организовала проверку по факту обрушения потолка и перекрытия в здании МКУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа". Об этом сообщает ведомство в мессенджере МAX.

Уточняется, что одноэтажное здание на улице Мичурина, 1 построили в 1940 году. В нем проходили спортивные занятия для детей.

Обрушение подвесного потолка в женской раздевалке произошло 30 апреля в 16.30. Спустя примерно три часа частично разрушилось чердачное перекрытие, повредилась потолочная система и оголились конструкции кровли.

Площадь разрушения около трех квадратных метров, пострадавших нет, здание обесточено, доступ закрыт. На место происшествия выехал межрайонный прокурор для координации действий отмечается в сообщении

Уточняется, что в марте нынешнего года прокуратура уже предъявляла иск о проведении технического обследования всего здания спортшколы.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка действиям должностных лиц.