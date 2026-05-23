Пожар на площади 1500 кв. м произошел в административном здании в Новосибирске

Москва23 мая Вести.В Калининском районе Новосибирска произошел крупный в 2-этажном административном здании. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Информация о ЧП на улице Богдана Хмельницкого поступила спасателям в 01.07 местного времени.

На момент прибытия пожарных горела кровля двухэтажной секции, внутри наблюдалось плотное задымление. В этой части здания располагались автомастерские и хранились автозапчасти. Предварительная площадь возгорания - 1500 кв. м отмечается в канале ведомства в мессенджере MAX

В МЧС уточнили, что при разведке горящего здания люди внутри не обнаружены.