В Калининском районе Новосибирска произошел крупный в 2-этажном административном здании. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
Информация о ЧП на улице Богдана Хмельницкого поступила спасателям в 01.07 местного времени.
На момент прибытия пожарных горела кровля двухэтажной секции, внутри наблюдалось плотное задымление. В этой части здания располагались автомастерские и хранились автозапчасти. Предварительная площадь возгорания - 1500 кв. мотмечается в канале ведомства в мессенджере MAX
В МЧС уточнили, что при разведке горящего здания люди внутри не обнаружены.