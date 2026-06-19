МЧС: пожарные в Новосибирске ликвидируют возгорание в жилом трехэтажном доме

В Новосибирске пожарные тушат возгорание жилого дома МЧС: пожарные в Новосибирске ликвидируют возгорание в жилом трехэтажном доме

Москва19 июн Вести.В Калининском районе Новосибирска пожарные ликвидируют возгорание трехэтажного жилого дома, спасены четыре человека, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

На момент прибытия пожарных горел второй этаж трехэтажного жилого дома. Огонь распространился на кровлю.

Сотрудники МЧС России при помощи трехколенной лестницы спасли 4 человека. Они переданы бригаде скорой помощи отмечается в сообщении

Для беспрепятственной работы по ликвидации огня перекрыты улицы Народная и Богдана Хмельницкого.