После пожара в жилом доме в Новосибирске организованы проверки

СК и прокуратура начали проверки после пожара в доме в Новосибирске После пожара в жилом доме в Новосибирске организованы проверки

Москва19 июн Вести.Следственный комитет и прокуратура организовали проверки по факту хлопка бытового газа и пожара в жилом доме в Калининском районе Новосибирска. Об этом сообщили в СУ СКР и прокуратуре региона.

Взрыв газа произошел утром 19 июня в одной из квартир дома на втором этаже, после чего начался пожар, охвативший 600 квадратных метров. Два человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии в ожоговом центре.

Прокуратурой организована проверка по факту произошедшего хлопка газовоздушной смеси и пожара в жилом доме сказано в сообщении надзорного ведомства

В свою очередь в СК устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.