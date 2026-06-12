Москва12 июнВести.В поселке Приобский Новосибирского района в модульной котельной произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области в своем Telegram-канале.
Отмечается, что возгорания после этого не было. В результате ЧП получили повреждения стена, дверь и потолок строения.
Информации о пострадавших не поступало.
Котельная обслуживает один многоквартирный жилой дом.
На место инцидента выезжали сотрудники МЧС. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.
Прокуратурой Новосибирского района Новосибирской области организована проверка по факту произошедшего хлопка газовоздушной смесиговорится в публикации надзорного ведомства
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры.