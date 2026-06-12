В Новосибирской области в котельной произошел хлопок газа, никто не пострадал

Хлопок газа в котельной поселка Приобский проверяет прокуратура В Новосибирской области в котельной произошел хлопок газа, никто не пострадал

Москва12 июн Вести.В поселке Приобский Новосибирского района в модульной котельной произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области в своем Telegram-канале.

Отмечается, что возгорания после этого не было. В результате ЧП получили повреждения стена, дверь и потолок строения.

Информации о пострадавших не поступало.

Котельная обслуживает один многоквартирный жилой дом.

На место инцидента выезжали сотрудники МЧС. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Прокуратурой Новосибирского района Новосибирской области организована проверка по факту произошедшего хлопка газовоздушной смеси говорится в публикации надзорного ведомства

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры.