СК возбудил дело по факту утечки бытового газа в общежитии Малоярославца

По факту ЧП в общежитии Малоярославца возбуждено дело СК возбудил дело по факту утечки бытового газа в общежитии Малоярославца

Москва5 мая Вести.В Калужской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом региональное ведомство сообщает в MAX.

По материалам следствия, в квартире на третьем этаже трехэтажного общежития по улице Фрунзе произошел хлопок с последующим возгоранием из-за утечки бытового газа из газопровода. В результате произошло частичное обрушение крыши и не несущей межквартирной перегородки.

В результате произошедшего пострадали двое мужчин и одна женщина. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Погибших нет говорится в сообщении

Жителей дома эвакуировали. Им представлено временное жилье.

Следователи допрашивают свидетелей, проводятся обыски в управляющей компании, а также в службе газового хозяйства. Назначены судебные экспертизы.