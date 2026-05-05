Москва5 маяВести.В Малоярославце утром 5 мая произошло частичное обрушение части крыши и двух стен 3-го этажа здания общежития по ул. Фрунзе, 13. Подробности в Telegram-канале сообщил глава Малоярославецкого муниципального округа Калужской области Вячеслав Парфенов.
Все жители эвакуированы. Пострадали три человекаговорится в сообщении
Одну женщину спасатели вытащили из-под завалов. С повреждениями нижних конечностей и черепно-мозговой травмой она доставлена в окружную ЦРБ.
В Малоярославецком округе создан оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий обрушения. Предварительная причина происшествия - взрыв бытового газа.