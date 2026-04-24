Дело возбудили после обрушения части аварийного дома в Кузбассе

В Новокузнецке возбуждено уголовное дело о халатности после обрушения части конструкций жилого дома, признанного аварийным. Об этом сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

По данным ведомства, утром 24 апреля произошло частичное разрушение нежилой части трехэтажного многоквартирного дома на улице Челюскина. В результате происшествия никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по факту частичного разрушения конструкций нежилой части многоквартирного дома в Новокузнецке, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) говорится в сообщении СК

Отмечается, что в рамках следствия будут установлены обстоятельства произошедшего, а также допрошены чиновники администрации Новокузнецка.

Ранее мэр города Денис Ильин сообщал, что жильцы дома получили уведомление о расселении в 2025 году, однако часть людей отказалась переезжать. Жителям повторно предложено переехать в маневренный фонд до момента выкупа аварийных помещений.