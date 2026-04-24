В Новокузнецке Кемеровской области произошло частичное обрушение жилого дома, признанного аварийным, пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Денис Ильин в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на улице Челюскина.
Дом признан аварийным, было принято решение о его расселении, все жильцы были об этом уведомлены в прошлом году... Сегодня произошло разрушение конструкций части нежилого зданиянаписал чиновник, добавив, что никто не пострадал
По словам Ильина, ранее часть жильцов отказалась переезжать.
В настоящее время доступ в здание ограничен. Жителям повторно предложили переехать в маневренный фонд до момента выкупа аварийных помещений в этом году, добавил мэр.