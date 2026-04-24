Москва24 апр Вести.В Новокузнецке Кемеровской области произошло частичное обрушение жилого дома, признанного аварийным, пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Денис Ильин в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Челюскина.

Дом признан аварийным, было принято решение о его расселении, все жильцы были об этом уведомлены в прошлом году... ‎Сегодня произошло разрушение конструкций части нежилого здания написал чиновник, добавив, что никто не пострадал

По словам Ильина, ранее часть жильцов отказалась переезжать.

В настоящее время доступ в здание ограничен. Жителям повторно предложили переехать в маневренный фонд до момента выкупа аварийных помещений в этом году, добавил мэр.