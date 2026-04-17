Москва17 апрВести.Уголовное дело возбуждено после ЧП с жилым многоквартирным домов в Балахне, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.
Инцидент произошел на улице Энгельса в пятницу, 17 апреля. У здания произошла деформация стены первого подъезда трехэтажного здания.
Находившиеся в доме жители эвакуированы, пострадавших нетговорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Произошедшее было квалифицировано по статье УК РФ о халатности, на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты.
По данным регионального ГУ МЧС России, пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 20 человек, включая двоих детей. Часть жильцов находится в пункте временного размещения, угроза обрушения здания сохраняется.