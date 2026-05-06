Дело возбуждено по факту обрушения кровли в колледже на Урале

Уголовное дело возбудили после обрушения кровли в уральском колледже Дело возбуждено по факту обрушения кровли в колледже на Урале

Москва6 мая Вести.Уголовное дело о халатности возбудили в Екатеринбурге после обрушения кровли в спортзале Уральского колледжа технологий и предпринимательства в Екатеринбурге. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел около 16.30 (14.30 мск) в трехэтажном кирпичном здании на улице Умельцев. К моменту приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 97 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

По факту случившегося следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) сказано в сообщении СК

Также прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит соблюдение требований безопасности, защиты жизни и здоровья учащихся колледжа.