В уральском колледже, где рухнула крыша, учебный процесс продолжится штатно Учебный процесс в уральском колледже продолжится в штатном режиме

Москва6 мая Вести.Учебный процесс в Уральском колледже технологии и предпринимательства в Екатеринбурге, где днем 6 мая произошло обрушение кровли в спортзале, продолжится в штатном режиме. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По информации ведомства, занятия в спортзале в момент происшествия не проводились. Три группы студентов, которые находились в другом корпусе здания, отправлены домой.

После частичного обрушения кровли в помещении спортзала колледжа уроки физического воспитания будут перенесены на летний стадион и в другой учебный зал говорится в сообщении

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.