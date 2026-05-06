Москва6 маяВести.Учебный процесс в Уральском колледже технологии и предпринимательства в Екатеринбурге, где днем 6 мая произошло обрушение кровли в спортзале, продолжится в штатном режиме. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
По информации ведомства, занятия в спортзале в момент происшествия не проводились. Три группы студентов, которые находились в другом корпусе здания, отправлены домой.
После частичного обрушения кровли в помещении спортзала колледжа уроки физического воспитания будут перенесены на летний стадион и в другой учебный залговорится в сообщении
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности.