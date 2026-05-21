Москва21 маяВести.Пострадавших при обрушении балкона школы №13 в Севастополе освободят от сдачи экзаменов и помогут с поступлением в учебные заведения, заявил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.
Сейчас экзамены сдавать, очевидно, невозможно, аттестаты ребята получат по среднему балу. А далее надо будет помочь им поступить в те вузы, в которые они планировали поступатьотметил глава города
Инцидент произошел 20 мая в поселке Кача. Пострадали 10 выпускников. В тяжелом состоянии находятся трое, одного из них планируют отправить на лечение в Москву. Шестеро стабильны, у них травмы средней степени тяжести.