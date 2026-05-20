Дело возбуждено после обрушения балкона школы в Севастополе, где пострадали дети

Москва20 мая Вести.Уголовное дело возбуждено после обрушения балкона школы №13 в Севастополе, в результате чего пострадали 9 детей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Переговорил с руководителем Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Николаевичем Терентьевым…. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело по факту причинения школьникам травм написал он в своем канале в мессенджере MAX

По словам губернатора, ситуация находится на личном контроле у руководства Следственного комитета.

Правоохранительные органы работают на месте происшествия.

Инцидент произошел 20 мая в образовательном учреждении в поселке Кача. По некоторым данным, балкон обрушился, когда школьники подпрыгнули, чтобы сделать фото.

В СКР также добавили, что здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта в 2025 году.