Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при обрушении балкона в Севастополе

Москва20 мая Вести.Двое пострадавших в результате обрушения балкона школы в №13 в Севастополе находятся в отделении реанимации. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

Самое большое переживание сейчас — за двух наших школьников, которые находятся в реанимации. Им оказывают всю необходимую помощь наши врачи; кроме того, больница на связи с нашими федеральными медицинскими центрами в режиме телемедицины рассказал губернатор в мессенджере MAX

Он добавил, что одного ребенка уже прооперировали, хирургическая помощь необходима еще двоим детям. У остальных пострадавших менее серьезные травмы, они помещены в обычные палаты, однако тоже находятся под пристальным наблюдением медиков.

ЧП произошло 20 мая, в среду, в поселке Кача. Предположительно, конструкция не выдержала в момент, когда выпускники подпрыгнули, чтобы сделать фото. Пострадали 9 человек, всем по 17 лет. Возбуждено уголовное дело.