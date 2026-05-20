Нет угрозы жизням детей, пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя

Нет угрозы жизням детей, пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя Нет угрозы жизням детей, пострадавших при обрушении балкона в школе Севастополя

Москва20 мая Вести.Жизням детей, пострадавших при обрушении балкона школы №13 в Севастополе, ничего не угрожает, однако трое подростков находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Все пострадавшие были оперативно госпитализированы... К сожалению, трое ребят в тяжелом состоянии. Прямо в эти минуты одного из парней оперируют. Предварительно — слава Богу, прямой угрозы для жизни нет. Все вопросы, касающиеся операций, лечения и реабилитации, буду держать на своем контроле написал он в своем канале в мессенджере MAX

По словам губернатора, который приехал на место ЧП, обрушился конструктивный элемент здания — козырек, который долгие годы эксплуатировали как балкон.

Все виновные в случившемся будут безусловно наказаны сказал Развожаев на видео, которое также опубликовано в его канале

Он отметил, что власти обязательно помогут пострадавшим выпускникам со сдачей ЕГЭ и реализацией планов по поступлению в университеты, как только позволит их здоровье.

Балкон образовательного учреждения обрушился 20 мая в поселке Кача. В результате происшествия пострадали 9 подростков. По некоторым данным, причиной обрушения стало то, что школьники подпрыгнули, чтобы сделать фото. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте работают правоохранительные органы.

В СКР также добавили, что здание школы было введено в эксплуатацию в 2025 году после капитального ремонта.