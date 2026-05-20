Москва20 маяВести.Прокуратура Севастополя сообщила об организации проверки после обрушения балкона школы № 13, в результате чего пострадали 10 детей.
Прокуратура … организовала проверку по факту обрушения балкона на 2-м этаже школы… Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место выехал прокурор Нахимовского района … Дмитрий Рейхговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.