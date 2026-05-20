Москва20 маяВести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад об расследовании уголовного дела, возбужденного после обрушения балкона школы №13 в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Председателем СК России Бастрыкиным А.И. дано поручение руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствахговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
ЧП произошло 20 мая, в среду, в поселке Кача. Предположительно, конструкция рухнула, когда выпускники подпрыгнули, чтобы сделать фото. Пострадали 9 человек, всем по 17 лет.
По данным главы города Михаила Развожаева, двое находятся в реанимации, одного школьника прооперировали, еще двоих готовят к хирургическому вмешательству.