Губернатор Севастополя уточнил число пострадавших при обрушении балкона школы Развожаев: по уточненным данным, 9 детей пострадали при обрушении балкона школы

Москва20 мая Вести.По уточненным данным, 9 выпускников в возрасте 17 лет пострадали при обрушении балкона школы №13 в Севастополе, трое детей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По уточненным данным, в школе №13 … пострадали девять детей — это шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Трое подростков находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают правоохранительные органы, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел 20 мая в образовательном учреждении в поселке Кача. По некоторым данным, обрушение балкона случилось, когда школьники подпрыгнули, чтобы сделать фото. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В СКР также добавили, что здание школы было введено в эксплуатацию после капитального ремонта в 2025 году.