Москва20 маяВести.В Севастополе, предварительно, 10 детей пострадали при обрушении балкона, находящегося на 2-м этаже школы № 13. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Инцидент произошел 20 мая.
Произошло обрушение балкона… По предварительной информации, пострадали 10 детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироватьсянаписал он в своем канале в мессенджере MAX
У школьников травмы различной степени тяжести, пострадавших доставляют в больницу.
На месте работают оперативные службы.
Развожаев заявил, что по факту произошедшего проведут тщательное расследование всех обстоятельств и причин. Также будут приняты все необходимые меры.
Дальнейшая информация уточняется.