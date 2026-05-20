В Севастополе 10 детей пострадали при обрушении балкона в школе №13

Москва20 мая Вести.В Севастополе, предварительно, 10 детей пострадали при обрушении балкона, находящегося на 2-м этаже школы № 13. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Инцидент произошел 20 мая.

Произошло обрушение балкона… По предварительной информации, пострадали 10 детей, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться написал он в своем канале в мессенджере MAX

У школьников травмы различной степени тяжести, пострадавших доставляют в больницу.

На месте работают оперативные службы.

Развожаев заявил, что по факту произошедшего проведут тщательное расследование всех обстоятельств и причин. Также будут приняты все необходимые меры.

Дальнейшая информация уточняется.