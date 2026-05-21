Москва21 мая Вести.Одного пострадавшего при обрушении балкона школы №13 в Севастополе направят на лечение в Москву, заявил губернатор Михаил Развожаев в эфире телеканала СТВ.

Принято решение, что одного мальчика будем отправлять в Москву в центр, для того, чтобы максимально оказать всю необходимую помощь для его стабилизации и последующего выздоровления сказал глава города

Он добавил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь, в том числе при поступлении в учебные заведения, а также освободят от экзаменов.

Ранее стало известно, что один из юношей, получивший травмы в результате ЧП, находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Инцидент произошел 20 мая в поселке Кача. Пострадали 10 выпускников. Возбуждено уголовное дело.