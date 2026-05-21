Москва21 маяВести.Врачи борются за жизнь подростка, пострадавшего при обрушении балкона школы №13 в Севастополе. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
Одна девушка и двое парней — в тяжелом состоянии. Одного из молодых людей вечером прооперировали, он в реанимации, в сознании... Второй юноша в крайне тяжелом состоянии, доктора борются за его жизньнаписал Развожаев в своем канале в мессенджере MAX
Шестеро подростков находятся в стабильном состоянии, у них травмы средней степени тяжести. Состояние еще одной несовершеннолетней оценивается как удовлетворительное.
Инцидент произошел 20 мая в поселке Кача, пострадали 10 выпускников. По некоторым данным, причиной обрушения стало то, что школьники подпрыгнули, чтобы сделать фото. Следственный комитет возбудил уголовное дело.