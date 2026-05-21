Врачи борются за жизнь школьника, пострадавшего при обвале балкона в Севастополе

Москва21 мая Вести.Врачи борются за жизнь подростка, пострадавшего при обрушении балкона школы №13 в Севастополе. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

Одна девушка и двое парней — в тяжелом состоянии. Одного из молодых людей вечером прооперировали, он в реанимации, в сознании... Второй юноша в крайне тяжелом состоянии, доктора борются за его жизнь написал Развожаев в своем канале в мессенджере MAX

Шестеро подростков находятся в стабильном состоянии, у них травмы средней степени тяжести. Состояние еще одной несовершеннолетней оценивается как удовлетворительное.

Инцидент произошел 20 мая в поселке Кача, пострадали 10 выпускников. По некоторым данным, причиной обрушения стало то, что школьники подпрыгнули, чтобы сделать фото. Следственный комитет возбудил уголовное дело.