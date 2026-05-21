Развожаев: после обвала балкона школы 3 подростков остаются в тяжелом состоянии

Трое пострадавших при обвале балкона школы в Севастополе — в тяжелом состоянии Развожаев: после обвала балкона школы 3 подростков остаются в тяжелом состоянии

Москва21 мая Вести.Трое 17-летних подростков, пострадавших при обрушении балкона школы №13 в Севастополе, остаются в тяжелом состоянии. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

Десять подростков… остаются в больнице… Трое — одна девушка и двое парней — в тяжелом состоянии. Одного из молодых людей вечером прооперировали, он в реанимации, в сознании… Второй юноша в крайне тяжелом состоянии, доктора борются за его жизнь написал он в своем канале в мессенджере MAX

Шесть подростков в стабильном состоянии, у них травмы средней степени тяжести. Еще одна девушка сама приехала в больницу вечером 20 мая — ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Инцидент произошел 20 мая в поселке Кача. По некоторым данным, причиной обрушения стало то, что школьники подпрыгнули, чтобы сделать фото. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В СКР также добавили, что здание школы было введено в эксплуатацию в 2025 году после капитального ремонта.