Москва21 маяВести.Трое 17-летних подростков, пострадавших при обрушении балкона школы №13 в Севастополе, остаются в тяжелом состоянии. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
Десять подростков… остаются в больнице… Трое — одна девушка и двое парней — в тяжелом состоянии. Одного из молодых людей вечером прооперировали, он в реанимации, в сознании… Второй юноша в крайне тяжелом состоянии, доктора борются за его жизньнаписал он в своем канале в мессенджере MAX
Шесть подростков в стабильном состоянии, у них травмы средней степени тяжести. Еще одна девушка сама приехала в больницу вечером 20 мая — ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Инцидент произошел 20 мая в поселке Кача. По некоторым данным, причиной обрушения стало то, что школьники подпрыгнули, чтобы сделать фото. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В СКР также добавили, что здание школы было введено в эксплуатацию в 2025 году после капитального ремонта.