Студентов уральского колледжа, где обрушилась крыша, перевели на удаленку

Уральский колледж, где обрушилась кровля, перевели на дистант Студентов уральского колледжа, где обрушилась крыша, перевели на удаленку

Москва6 мая Вести.Студентов и педагогов Уральского колледжа технологий и предпринимательства в Екатеринбурге переведут на дистанционный режим, сообщили в учебном учреждении.

Ранее по факту частичного обрушения кровли в спортзале колледжа было возбуждено уголовное дело о халатности. Инцидент произошел днем 6 мая. Площадь обрушения составила порядка 400 квадратных метров.

До 11 мая 2026 года обучение и работа педагогов осуществляются с применением дистанционных технологий говорится в сообщении

По информации региональной прокуратуры, причиной обрушения нескольких бетонных плит перекрытия стала трещина в покрытии.