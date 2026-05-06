Прокуратура: при обрушении крыши в колледже в Екатеринбурге никто не пострадал

При обрушении кровли в уральском колледже никто не пострадал Прокуратура: при обрушении крыши в колледже в Екатеринбурге никто не пострадал

Москва6 мая Вести.В результате частичного обрушения кровли в здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства в Екатеринбурге никто не пострадал, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Инцидент произошел около 16.30 (14.30 мск) в помещении спортзала учебного заведения. Из-за трещины произошло обрушение нескольких плит перекрытия.

В момент происшествия обучающиеся и сотрудники образовательного учреждения в помещении, где произошло обрушение, не находились, никто не пострадал уточнили в ведомстве

Причина происшествия выясняется.

По факту произошедшего надзорное ведомство начало проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований безопасности, защиты жизни и здоровья учащихся образовательного учреждения.