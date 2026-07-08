В Челябинской области обрушился потолок палаты в больнице из-за протечки крыши

Потолок палаты обрушился в больнице под Челябинском из-за протечки кровли В Челябинской области обрушился потолок палаты в больнице из-за протечки крыши

Москва8 июл Вести.Прокуратура города Златоуст в Челябинской области проводит проверку по факту обрушения потолка в палате местной больницы. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве в MAX.

Уточняется, что обрушение произошло из-за протечки крыши медицинского учреждения. Пациентов эвакуировали и перевели в другое здание.

Причиной отслоения отделочного слоя потолка в палате явилось подтопление в результате протечки кровли отмечается в сообщении

Предварительно, пациентов во время происшествия в палате неврологического отделения не было, так как в больнице проводили ремонтные работы.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства ответственными должностными лицами.