Москва8 июлВести.Прокуратура города Златоуст в Челябинской области проводит проверку по факту обрушения потолка в палате местной больницы. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве в MAX.
Уточняется, что обрушение произошло из-за протечки крыши медицинского учреждения. Пациентов эвакуировали и перевели в другое здание.
Причиной отслоения отделочного слоя потолка в палате явилось подтопление в результате протечки кровлиотмечается в сообщении
Предварительно, пациентов во время происшествия в палате неврологического отделения не было, так как в больнице проводили ремонтные работы.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства ответственными должностными лицами.