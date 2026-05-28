В Калужской области люди получили травмы при обрушении потолка в квартире

Москва28 мая Вести.В одной из квартир города Людиново Калужской области обвалился потолок. Об этом сообщил депутат Думы Людиновского округа Алексей Моисеенков в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в доме 1 на улице Герцена. Жители квартиры выжили, но получили травмы.

Произошло обрушение потолка, есть у жителей травмы. Дом, который должен был быть расселен еще в 2025 году – воз и ныне там прокомментировал депутат

Он напомнил, что это далеко не единственный такой дом в Людиново, и призвал главу округа Геннадия Ананьева обратить внимание на ситуацию.