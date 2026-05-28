Москва28 маяВести.В одной из квартир города Людиново Калужской области обвалился потолок. Об этом сообщил депутат Думы Людиновского округа Алексей Моисеенков в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошел в доме 1 на улице Герцена. Жители квартиры выжили, но получили травмы.
Произошло обрушение потолка, есть у жителей травмы. Дом, который должен был быть расселен еще в 2025 году – воз и ныне тампрокомментировал депутат
Он напомнил, что это далеко не единственный такой дом в Людиново, и призвал главу округа Геннадия Ананьева обратить внимание на ситуацию.