Прокуратура: перекрытия обрушились на первом этаже дома в Санкт-Петербурге

Прокуратура устанавливает причины обрушения перекрытий в доме в Петербурге Прокуратура: перекрытия обрушились на первом этаже дома в Санкт-Петербурге

Москва1 июл Вести.Причины обрушения перекрытий дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга устанавливает прокуратура, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства города.

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга устанавливает все причины обрушения перекрытий на первом этажа в доме на Сытнинской улице… В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании дома отметили в пресс-службе

Уточняется, что обрушение пола произошло в помещении аптеки, никто не пострадал. Жильцов эвакуировали на период обследования здания, соблюдение их прав также контролирует прокуратура.