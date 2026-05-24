Фасад дома в Петербурге обрушился около пешеходного перехода

В Петербурге фасад дома рухнул около пешеходного перехода Фасад дома в Петербурге обрушился около пешеходного перехода

Москва24 мая Вести.На улице Подрезова в Санкт-Петербурге произошло падение булыжников на тротуар и пешеходный переход. Об этом сообщает портал 78.ru.

Согласно данным источника, происшествие случилось у дома №17. Уточняется, что обрушение произошло в результате сильного ветра, влияние которого не выдержала удерживавшая штукатурный слой сетка.

В итоге та оторвалась и камни рухнули на пешеходную и проезжую часть улицы.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. На фасад установлена новая сетка. Рисков обрушения штукатурки нет.