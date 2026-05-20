В Петербурге иномарка вылетела на тротуар и сбила пешеходов

Москва20 мая Вести.В Санкт-Петербурге автомобиль на скорости выехал на тротуар и сбил пешеходов, сообщает прокуратура города.

ДТП произошло 20 мая вблизи станции метро "Академическая".

По предварительной информации, сегодня на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, где находились пешеходы сказано в сообщении

По информации 78.RU, пострадали две женщины, одну из них доставили в больницу, вторая с ушибом голени от госпитализации отказалась.

Прокуратура Калининского района начала проверку по факту аварии.