Москва4 маяВести.В Санкт-Петербурге курьер на электросамокате сбил на тротуаре девочку 2015 г.р., по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Инцидент произошел на тротуаре у одного из домов по Комендантскому проспекту.
Организовано проведение доследственной проверки по факту травмирования девочки … в результате наезда курьера на электросамокатеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
Оба участника инцидента госпитализированы.
Устанавливаются все обстоятельства.