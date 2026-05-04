В Петербурге девочка пострадала при наезде на нее курьера на электросамокате

В Петербурге курьер на электросамокате сбил ребенка В Петербурге девочка пострадала при наезде на нее курьера на электросамокате

Москва4 мая Вести.В Санкт-Петербурге курьер на электросамокате сбил на тротуаре девочку 2015 г.р., по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел на тротуаре у одного из домов по Комендантскому проспекту.

Организовано проведение доследственной проверки по факту травмирования девочки … в результате наезда курьера на электросамокате говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Оба участника инцидента госпитализированы.

Устанавливаются все обстоятельства.