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В Петербурге водитель электровелосипеда наехал на девочку, оба пострадали

В Петербурге водитель электровелосипеда совершил наезд на 11-летнюю девочку В Петербурге водитель электровелосипеда наехал на девочку, оба пострадали

Москва6 мая Вести.В Санкт-Петербурге водитель электровелосипеда совершил наезд на 11-летнюю девочку, в результате столкновения оба пострадали. Об этом сообщило ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

ДТП произошло 4 мая у дома № 64 по Комендантскому проспекту.

По предварительной информации, мужчина 1997 г.р., управляя электровелосипедом, совершил наезд на девочку 2015 г.р. В результате столкновения травмы получили оба участника дорожного движения говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим и смогли остановить у них кровотечение. Для дальнейшего обследования и лечения оба были переданы медикам.