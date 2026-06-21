Москва21 июнВести.В центре Санкт-Петербурга автомобиль сбил 7-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по "зебре" — ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
20 июня около16.00 мск у дома 45 по улице Восстания 42-летний водитель Toyota Chaser совершил наезд на 7-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате ДТП девочка в тяжелом состоянии госпитализированаговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства
По факту аварии проводится проверка.