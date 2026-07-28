В Тихорецке водитель питбайка наехал на 7-летнюю велосипедистку и скрылся

В Тихорецке водитель питбайка наехал на 7-летнюю девочку и скрылся с места В Тихорецке водитель питбайка наехал на 7-летнюю велосипедистку и скрылся

Москва28 июл Вести.В Тихорецке водитель питбайка совершил наезд на 7-летнюю девочку, передвигавшуюся на велосипеде, и скрылся с места. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Краснодарскому краю.

Соответствующая информация была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что на центральной площади Тихорецка водитель питбайка столкнулся с 7-летней девочкой, передвигавшейся на велосипеде, и скрылся. В результате произошедшего ребенок мог получить травмы.

По данному факту … организована доследственная проверка… Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности водителя, передвигавшегося на мототранспорте говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.