Водитель начал двигаться с открытой дверью и сбил девочку 12 лет во Владивостоке

Москва27 мая Вести.Двенадцатилетняя девочка пострадала в результате ДТП на улице Прапорщика Комарова во Владивостоке. Водитель начал движение с открытой дверью, задел ребенка и скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел около 12.20 25 мая около дома №34.

… водитель начал движение с открытой дверью во время посадки пассажира. В результате неосторожного маневра был совершен наезд на 12-летнюю девочку. Ей назначено амбулаторное лечение отметили в пресс-службе

Личность и местонахождение водителя устанавливаются, по факту ДТП составлены протоколы о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью и об оставлении водителем места происшествия.

Назначен ряд исследований. По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с российским законодательством.