Несовершеннолетний водитель мопеда пострадал в ДТП во Владивостоке

Москва19 мая Вести.Водитель мопеда SPR Т6-50С 16 лет пострадал в результате аварии, произошедшей во Владивостоке, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

18 мая около 14 часов 25 минут (07.25 мск) 37-летний водитель, управляя транспортным средством Honda Fit, при выезде с прилегающей территории на проезжую часть не предоставил преимущество в движении транспортному средству, двигавшемуся по улице Сахалинская со стороны улицы Борисенко в направлении улицы Космонавтов по главной дороге, в результате чего совершил столкновение с мопедом SPR Т6-50С под управлением 16-летнего водителя отметили в пресс-службе

Уточняется, что подросток пострадал, ему назначено амбулаторное лечение. Его мопед не был зарегистрирован и не имел государственного регистрационного знака.

Водитель Honda Fit за рулем 12 лет, к административной ответственности за календарный год привлекался 11 раз, штрафы оплачены, состояние опьянения не установлено.