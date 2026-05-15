До 5 лет лишения свободы грозит водителю в Приморье за ДТП с гибелью подростка

В Приморье водитель предстанет перед судом за ДТП, в котором погиб подросток

Москва15 мая Вести.Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней автомобилистки Уссурийска, она обвиняется в нарушение ПДД, повлекшее смерть одного подростка и травмирование второго, сообщается в MAX-канале МВД Приморского края.

По версии следствия, обвиняемая ехала на легковом автомобиле по улице Ленинградской. На нерегулируемом перекрестке, поворачивая налево, женщина не уступила дорогу встречному транспорту и сбила мотоцикл, которым управлял 16-летний подросток, на нем ехал 15-летний пассажир.

В результате ДТП оба несовершеннолетних были госпитализированы. Водитель мотоцикла скончался, здоровью пассажира причинен тяжкий вред отмечается в сообщении

Потерпевшей стороной заявлены гражданские иски на общую сумму более 5,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд. Подсудимой грозит до пяти лет лишения свободы.